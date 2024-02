Magda": Findelkind aus Frankfurt sucht neues Zuhause

"Magda" kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim. Dort hofft man, die etwa ein Jahr alte Cane-Corso-Hündin schnell an ein liebevolles Zuhause zu vermitteln.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Die knapp einjährige "Magda" teilt ihr trauriges Schicksal mit so vielen Artgenossen. Denn der wunderschöne Cane Corso kam als Fundhund ins Tierheim Frankfurt am Main. Höchstwahrscheinlich wurde sie also einfach ausgesetzt.

Die etwa ein Jahr alte "Magda" kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V. Dafür spricht auch, dass man sich in ihrem bisherigen Leben wohl noch nicht allzu viel mit ihr beschäftigt und sie dementsprechend noch viel zu lernen hat. Das ist schade, weil es "Madga" laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims wirklich liebt, wenn man ihr neue Dinge beibringt. Deshalb hofft man im Tierheim, jemanden für die junge Hündin zu finden, der ihr Potenzial erkennt und sie auch dementsprechend fordert und fördert. Allerdings, so betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sollten sich alle Interessierten darüber klar sein, dass sich ein Cane Corso keinesfalls als Wohnungs- oder Stadthund eignet. Diese Rasse benötigt viel Platz, kann aber auch nicht in reiner Außenhaltung leben, da Cane Corsos unbedingt Familienanschluss brauchen. Auch sollten sie unbedingt körperlich und geistig ausgelastet werden. Ein neues Zuhause auf dem Land oder am Stadtrand bei Menschen, die gerne viel Zeit mit ihrem Hund in der Natur verbringen, wäre also auch für "Magda" ideal.

"Magda" würde auch an Familien mit Kindern vermittelt werden, Erfahrung mit Hunden ist aber erforderlich