Mann schafft Hund und Katze gleichzeitig an: Was dann passiert, berührt so viele

Ihre ersten Begegnungen waren holprig und von Misstrauen begleitet. Besonders Katze Nala konnte mit Golden Retriever Nash zunächst wenig anfangen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nashypaws

Mit dem Throwback-Video lässt Ben seit Ende März reihenweise Herzen schmelzen. Der Clip zeigt die etwas holprige Kennenlernphase der Vierbeiner, die anfangs wohl so manches Klischee erfüllten.

So ist in dem viralen Hit gleich zu Beginn zu sehen, wie Katze Nala dem etwas ungestümen Nash eine "Ohrfeige" verpasst. Auch der Hund scheint nicht ohne zu sein, versucht er doch an anderer Stelle die Samtpfote zu "fressen". Zumindest nimmt er ihren Kopf bedrohlich zwischen seine Zähne.

Dass die beiden sich am Ende doch noch zusammenraufen konnten, zeigen weitere Aufnahmen, in denen sie intensiv miteinander kuscheln.

Mehr als 33,5 Millionen User haben das virale Werk seit dem 23. März angeklickt, immerhin 7,5 Millionen ein Like vergeben. Geschichten wie diese kommen derzeit offenbar bei vielen Menschen gut an.

Newsweek hakte auch deshalb bei Ben nach, wollte noch etwas mehr über seine zwei Schützlinge erfahren.