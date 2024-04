Corgi und Senennhund sind seine Eltern: So sieht der Mix-Rüde mit schwerem Schicksal aus

Frankfurt am Main - Solch eine Mischung sieht man nicht alle Tage! Mit seinem skurrilen Äußeren fällt Mix-Rüde Rocco Junior sofort positiv auf. Doch sein Leben verlief bisher nicht gerade rosig. Nun soll sich für ihn aber alles zum Guten wenden.

Rüde Rocco Junior ist eine seltene Mischung aus Entlebucher Sennenhund (l.) und einem Corgi. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/evdoha, 123RF/johnalexandr

Typisch kurze Corgi-Beine und die Fellfarben eines Entlebucher Sennenhundes. So lässt sich Roccos Aussehen zusammenfassend beschreiben. Eine wilde Mischung ist der Vierbeiner, der aktuell mit dem Frankfurter Tierheim vorliebnehmen muss, auf alle Fälle.

Aufgrund einer Sicherstellung landete der süße Rocco dort und hatte vorher sicherlich kein schönes Hundeleben. Seine gute Laune und sein gewinnendes Gemüt hat er sich trotz seiner schweren Vergangenheit indes stets beibehalten.

Dass er ein Mix aus jenen Rassen ist, merkt man nicht nur hinsichtlich seiner Optik, sondern auch beim Kennenlernen seines Charakters.

Beide Rassen werden den Hütehunden zugeschrieben und jene Eigenschaften hat Rocco definitiv in sich. Dazu gesellt sich sein für Entlebucher charakteristischer Arbeitstrieb. Alles in allem muss die Fellnase also körperlich wie geistig gefordert werden. Couchpotatoes sind für Rocco sicherlich nichts!