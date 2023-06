Mit diesem Hunde-Trick bringt Charly seine Pfleger zum Staunen

München - Werden Haustiere draußen ohne Besitzer entdeckt, landen die meist im Tierheim. So erging es auch dem Bracken-Mischling Charly. Findet der Streuner nun endlich ein Zuhause bei liebevollen Menschen?

Charly weiß seine Pfoten einzusetzen - und zwar nicht zum "Händeschütteln", sondern bei Türklinken! (Symbolbild) © westsib/123RF

Wie sich im Tierheim gezeigt hat, ist Charly ein sehr schlaues Kerlchen. Er hat herausgefunden, wie man Türen öffnet und tut dies auch gerne.

Eventuell müssen also in seinem neuen Zuhause gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, damit Charly nicht ausbüxt.

Was er hingegen noch nicht gelernt hat, ist das Alleinbleiben, vermuten seine Pfleger im Tierheim. Künftige Halter werden Charly da Schritt für Schritt heranführen müssen, um ein harmonisches Zusammenleben zu garantieren.

Der Mischling sollte also zu Menschen ziehen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden sammeln konnten und Charly konsequent führen können. Bekommt Charly keine entsprechende Anleitung, pöbelt er nämlich gerne andere Hunde an der Leine an.

Möchtest Du Charly eine Chance geben? Dann melde Dich zwischen 13 und 16 Uhr bei den Pflegern im Hundehaus 4 unter Tel. 089/92100056 und vereinbare einen Besuchstermin.