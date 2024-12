Mürrischer Dackel trifft auf verängstigte Hündin: Dann schmelzen Herzen

Großbritannien - In seiner Hunde-Tagesstätte war er eigentlich nur für eines bekannt: seine große Klappe. Wann immer der mürrische Dackel Hadley von seinen Besitzern Charlotte (23) und Jack (24) dort abgegeben wurde, kläffte er die anderen Hunde wütend an. Daran änderte sich auch nichts, als Hadley im vergangenen Jahr auf eine Artgenossin traf. Die kranke, abgemagerte Vanilla war irgendwann in der Tagesstätte abgegeben und nie wieder abgeholt worden.