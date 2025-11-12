Mutter schiebt Golden Retriever von Baby weg: Was er dann tut, verzückt so viele

Atlanta (Georgia) - Das muss ihm wehtun: Golden Retriever Teddy kümmert sich rührend um das Baby seines Frauchens, Tori Harley (23). Doch es gibt Momente, in denen die junge Mutter aus Atlanta in Georgia mit ihrer Kleinen auch mal allein sein will. Was ihr Hund dann tut, lässt derzeit reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen.

Tori Harley (23) will gerade mit ihrem Baby allein sein. Doch Golden Retriever Teddy will nicht wirklich weg von ihr - auch wenn sie ihn nach hinten drückt. © Collage: Screenshots/TikTok/@itstoriharley

Seit drei Tagen geht das entsprechende Video viral, in dem der Vierbeiner seinen Teil der Liebe vehement einfordert. Während Teddys Besitzerin in dem Clip mit ihrem Baby spielt und knuddelt, fühlt sich der Hund augenscheinlich zurückgesetzt.

Das hält ihn jedoch nicht davon ab, seinen Kopf immer wieder an den seiner Besitzerin zu halten. Harley hat derweil große Probleme, ihren Vierbeiner zurückzudrängen, muss ihn leider zwischendurch richtig wegdrücken.

Noch mehrfach versucht Teddy sein Glück, bis er aufgibt. Doch dann kommt er mit einem Knochen im Maul wieder und will ihn seinem Frauchen zeigen. Immerhin: Als sie sich seinen "Schatz" schnappen will, haut der Golden Retriever lieber schnell ab.

Beim TikTok-Publikum stoßen die bittersüßen Szenen auf große positive Resonanz. Deshalb sind neben 1,6 Millionen Klicks bereits rund 200.000 Likes zusammengekommen.

Fragt sich nur, ob Teddy am Ende eifersüchtig auf das kleine Mädchen ist?