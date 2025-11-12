Mutter schiebt Golden Retriever von Baby weg: Was er dann tut, verzückt so viele
Atlanta (Georgia) - Das muss ihm wehtun: Golden Retriever Teddy kümmert sich rührend um das Baby seines Frauchens, Tori Harley (23). Doch es gibt Momente, in denen die junge Mutter aus Atlanta in Georgia mit ihrer Kleinen auch mal allein sein will. Was ihr Hund dann tut, lässt derzeit reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen.
Seit drei Tagen geht das entsprechende Video viral, in dem der Vierbeiner seinen Teil der Liebe vehement einfordert. Während Teddys Besitzerin in dem Clip mit ihrem Baby spielt und knuddelt, fühlt sich der Hund augenscheinlich zurückgesetzt.
Das hält ihn jedoch nicht davon ab, seinen Kopf immer wieder an den seiner Besitzerin zu halten. Harley hat derweil große Probleme, ihren Vierbeiner zurückzudrängen, muss ihn leider zwischendurch richtig wegdrücken.
Noch mehrfach versucht Teddy sein Glück, bis er aufgibt. Doch dann kommt er mit einem Knochen im Maul wieder und will ihn seinem Frauchen zeigen. Immerhin: Als sie sich seinen "Schatz" schnappen will, haut der Golden Retriever lieber schnell ab.
Beim TikTok-Publikum stoßen die bittersüßen Szenen auf große positive Resonanz. Deshalb sind neben 1,6 Millionen Klicks bereits rund 200.000 Likes zusammengekommen.
Fragt sich nur, ob Teddy am Ende eifersüchtig auf das kleine Mädchen ist?
Virales TikTok-Video zeigt bittersüßen Moment
In einem Interview mit Newsweek konnte Harley diesbezüglich Entwarnung geben. Gegenüber dem US-Magazin malte sie in dieser Woche ein ganz anderes Bild von der Beziehung zwischen dem Golden Retriever und ihrer kleinen Tochter.
Über den Moment, in dem Teddy ihr Baby kennengelernt hat, sagte die 23-Jährige: "Er war sofort total aufgeregt und wusste, dass ich jemanden dabeihatte."
"Nachdem er sich beruhigt hatte, leckte er meine Tochter ab und kuschelte sich so nah wie möglich an sie. Ich wusste, dass er sie als seine eigene Tochter ansah", fügte sie hinzu.
Es sei für sie etwas ganz Besonderes gewesen, dass Teddy, ihr Baby und sie die ersten Nächte zusammen verbracht hätten. "Das werde ich immer vor Augen haben, wenn ich die beiden älter werden sehe. Sie hat in Teddy definitiv einen besten Freund gefunden, und ich weiß, dass er sie über alles liebt", schwärmte die TikTokerin.
Teddy dürfte also nicht eifersüchtig sein, sondern einfach nur sein eigenes Bedürfnis nach Liebe und Aufmerksamkeit zeigen, wenn sein Frauchen ihn mal wieder nicht beachtet.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@itstoriharley