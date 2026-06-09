Nach Unfall auf der A4: Besitzerin sucht verzweifelt nach Hündin Merle

Siebenlehn - Nach einem Verkehrsunfall am Samstag auf der A4 wird die zweijährige Hündin Merle vermisst. Ihre Besitzerin setzt alles daran, sie wiederzufinden, und hofft auf Hinweise.

Merle ist nach dem Unfall neben der Autobahn ins hohe Gras geflüchtet. © Bildmontage: privat

Wie Jasmin W. gegenüber TAG24 berichtet, ereignete sich der Unfall am 6. Juni gegen 12.45 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden im Bereich Siebenlehn.

"Bekannte waren auf dem Weg zur Familie und hatten meine Hündin Merle dabei", berichtet die Besitzerin. Plötzlich lagen jedoch Teile eines geplatzten Lkw-Reifens auf der Fahrbahn.

Wie die Polizei Chemnitz auf TAG24-Anfrage mitteilt, sei es gegen 12.25 Uhr bei einem Sattelzug zu einem Reifenschaden gekommen, infolge dessen Reifenteile auf der Fahrbahn lagen. Der Sattelzug habe seine Fahrt fortgesetzt, heißt es weiter. Gegen den 45-jährigen Fahrer wird mittlerweile ermittelt.

"Sie konnten zunächst gut ausweichen, sind am Ende aber einem Tesla hinten aufgefahren und anschließend gegen die Leitplanke geraten", erzählt Jasmin bedrückt.

Die Polizeisprecherin bestätigte, dass der Fahrer eines Tesla (31) eine Vollbremsung einleitete und es daraufhin zu einem Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Opel-Transporter (Fahrerin: 23) kam. Drei Personen wurden dabei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während die Unfallbeteiligten unter Schock standen, wurde versehentlich die hintere Autotür geöffnet, in der sich die Hündin befand. Diesen Moment nutzte Merle: Die Französische Bulldogge sprang aus dem Fahrzeug und verschwand im hohen Gras neben der Autobahn. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.