Niedlicher Dackel schnappt sich große Schere: Besitzer fürchten "Tod durch Wiener"

USA - Das Leben mit einem Dackel im Haushalt ist selten langweilig. Stets haben die kleinen, frechen und oft auch sehr wilden Hunde Flausen im Kopf. Das wissen auch die Besitzer von Link. Der eigentlich so niedliche Vierpfoter überrascht Herrchen und Frauchen regelmäßig aufs Neue. Kürzlich zeigte er sich dabei von seiner scheinbar gefährlicheren Seite.

Scherzhaft schreiben seine Besitzer in der Aufnahme: "Die Chancen von einem Dachshund getötet zu werden sind niedrig." Doch sobald Link mit der Schere zu sehen ist, ergänzen sie: "Aber niemals null …"

Während im Hintergrund dramatische Musik läuft, kommt der Dachshund mit einer großen Schere im Maul ins Zimmer gelaufen. Dabei schaut er vielsagend in Richtung Kamera, ehe er sich auf sein Körbchen legt.

Denn in einem Ende Januar geposteten Video ist zu sehen, wie Link sich zunächst seelenruhig und mit Dackelblick auf dem Sofa zurecht kringelt. Doch plötzlich ändert sich die Atmosphäre des Clips.

Auch eine der neusten Frechheiten des kleinen Hundes wurde dort festgehalten. Oder muss man in diesem Falle schon von einer gefährlichen Aktion sprechen?

In hunderten Kommentaren wurde Link (in spaßigen Formulierungen) der gebührende Respekt gezollt. Doch seine Fans wissen auch: echte Angst muss man natürlich nicht haben. Der kleine Dackel und seine Besitzer sind bei ihren Followern längst für ihre witzigen Einlagen bekannt.

Neben das Video fügten sie die Worte "Tod durch Wiener" hinzu. Innerhalb von zweieinhalb Wochen wurde der Clip mehr als 1,6 Millionen Mal angesehen. Fast 200.000 User ließen bereits ein Like da.

So ging bereits ein Video viral, in dem Link allerlei andere, für einen Dackel unpassende Dinge in sein Körbchen schleppt und dafür im Nachhinein liebevoll von Herrchen und Frauchen bestraft wird.

Auch seine immer wieder nach hinten umknickenden Ohren sorgten schon für große Begeisterung. Insgesamt sammelte er auf seiner TikTok-Seite schon mehr als 11,3 Millionen Likes!