Oldie but Goldie! Retriever-Mix "Timmy" hofft auf Happy End

Im Kontakt mit anderen Hunden kann Timmy nur schlecht mit Frust umgehen und zeigt dies gegenüber Artgenossen auch deutlich. Seine neuen Besitzer sollten daher bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihn sicher und konsequent führen können. In seinem Zuhause sollten keine anderen Tiere leben.

Da Timmy unter Rückenproblemen leidet, sollte er keine Treppen mehr steigen. Zudem ist der Rüde schwerhörig und könnte mit der Zeit taub werden. Weitere Informationen zu seiner Gesundheit geben Dir gerne seine Pfleger in der Hundequarantäne.

Die "Lovebirds" Fridolin und Starlord machen ihrem Namen alle Ehre. © Tierheim München

Auch die Zwergpapageien Fridolin und Starlord suchen noch ein Zuhause.

Sie gehören der Art der Agaporniden an, die auch die "Unzertrennlichen" oder "Lovebirds" genannt werden.

Beide Vögel wurden 2019 geboren und gemeinsam im Tierheim abgegeben.

Sie suchen nun neue Besitzer mit einer großen Voliere oder einem eigenen Vogelzimmer. Sollten sie in einem kleineren "Schlafkäfig" untergebracht werden, muss ihnen täglich Freiflug gewährt werden. Auch die Integration in einen bereits bestehenden Schwarm an Artgenossen wäre möglich.

Hast Du ein passendes Plätzchen für das Paar? Dann melde Dich unter Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an: kleintierhaus.og@tierheim-muenchen.de im Kleintierhaus.