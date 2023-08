Omi liegt einsam in Klinik: Was zwei Frauen für sie reinschmuggeln, lässt Herzen schmelzen

Diese Omi lag alleine im Krankenhaus. © Screenshot/TikTok/tiljune

Seitdem sie ihre "Tat" vor wenigen Tagen auf TikTok veröffentlicht haben, hüpfen dort viele Herzen vor Freude.

In dem kurzen Clip (siehe unten) sind die zwei Australierinnen auf dem Weg ins Krankenhaus zu sehen. In einer Handtasche haben sie einen blinden Passagier dabei, der zusätzlich von einer Decke verhüllt wird: einen süßen Welpen.

Kurz darauf sieht man die ältere Dame, bei der es sich übrigens nicht um die Oma der Frauen handelt, freudestrahlend mit dem kleinen Hund kuscheln.

"Sie war so aufgeregt, als wir Chiggi aus der Tasche holten", erklärte "Hundeschmugglerin" Matilda im Gespräch mit "Newsweek".

Matilda, die das Frauchen des Welpen ist, sagte weiter: "Die Krankenschwestern sahen es nicht, aber wir schlossen den Vorhang, sobald wir angekommen waren."

Etwa eine Stunde seien sie bei der älteren Dame gewesen. "Und ich bin sicher, dass sie wussten, was wir vorhatten, aber sie kamen nicht herein und ließen uns eine Stunde lang mit dem Welpen schmusen", so die TikTokerin.