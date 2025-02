Paar erschrickt, als es bewegliches, rosa Etwas in Pizzakarton bemerkt

Großbritannien - Ein Haar in der Suppe oder eine kleine Raupe im Salat sind für viele Menschen Grund genug, das Essen auf der Stelle zurückgehen zu lassen. Doch was Joe Cunningham und seine Freundin vor zwei Jahren in ihrer frisch bestellten Pizza entdeckten, sorgte nicht nur für einen kurzen Schockmoment, sondern wenig später auch für Millionen Lacher im Netz. Im Pizzakarton war ein rosafarbenes Etwas, das sich heftig bewegte. Nach dem ersten Schock verstanden die beiden allerdings ziemlich schnell, was wirklich gerade vor sich ging.