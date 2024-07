Paar hofft, dass sich Hund übers Baby freut: Doch seine Reaktion sorgt für mächtig Gelächter

Es hätte also alles so schön sein können. Doch stattdessen machte Engelhardt - zumindest aus Sicht des Hundes - mindestens einen fatalen Fehler.

Schockiert blickt Dierks in die Kamera - sehr zur Freude des amüsierten TikTok-Publikums. © Screenshot/TikTok/@elizabethbf7

Der Clip zeigt zunächst das quietschfidele Baby Jae, neben dem der Hund sitzt. Dann schwenkt die Kamera auf Dierks, der geradezu entsetzt in die Linse blickt. Passend dazu heißt es im Untertitel: "Wenn du sechs Jahre in Ruhe gekuschelt hast und dann bringen deine Eltern dieses Ding mit nach Hause".

Während sich die TikTok-User köstlich über das kuriose Video amüsieren, das inzwischen 4,4 Millionen Klicks und 650.000 Likes hat, will Brin Engelhardt aber noch etwas klarstellen: "Aller Spaß beiseite, Dierks liebt es, ein großer Bruder für Jae zu sein."

Doch warum, schaut der Hund in dem Video dann so entsetzt in die Kamera? Engelhardt glaubt, die Antwort zu kennen: "Dierks war so lange daran gewöhnt, das einzige Baby im Haus zu sein, dass er sehr schockiert darüber war, wie laut ein Baby sein kann."

Der Vierbeiner wird also vermutlich nur ein wenig Zeit brauchen, um sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Bis dahin werden seine Besitzer wohl noch den ein oder anderen entsetzten Blick ertragen müssen.