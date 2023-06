08.06.2023 11:36 244.230 Paar wird durch ein verzweifeltes Jaulen geweckt: Als sie im Garten nachschauen, trauen sie ihren Augen kaum

In Südkalifornien wurde ein Paar vergangenen Monat von einem verzweifelten Jaulen geweckt. Was sie dann mitten in der Nacht fanden, erstaunte sie.

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Zuerst klang es wie ein gewöhnliches Bellen. Doch dann wurde daraus ein verzweifeltes Jaulen. Ein Paar aus Südkalifornien schaute daraufhin mitten in der Nacht in seinem Garten nach. Was sie dort sahen, verschlug ihnen die Sprache! Der fremde Hund war anfangs extrem scheu. © Screenshot/Facebook/Suzette Hall Vergangenen Monat hatte ein Fremder auf ihrem Grundstück einfach einen Hund angeleint. "Sie gingen hinaus, um nachzusehen, und da war er", sagte Suzette Hall, Gründerin des Tierheims "Logan's Legacy", im Gespräch mit The Dodo. Die arme Fellnase war am Briefkasten festgemacht worden. "Sie stellten Futter und Wasser hin, aber sie hatten Angst, seine Leine anzufassen", sagte Hall. Der Vierbeiner sei auch "sehr, sehr" verängstigt gewesen.

Zum Glück riefen die Hausbewohner nach einer ersten Irritation in Halls Tierheim an. Ihre Kollegin Tracey machte sich schließlich auf den Weg, um den ausgesetzten Hund abzuholen. Doch das stellte sich als komplizierter heraus, als die US-Amerikanerin vermutlich erwartet hatte. Suzette Hall dokumentiert Geschichte des Hundes auch auf Facebook Der arme Herkules war am Briefkasten der Hausbewohner festgebunden worden. © Screenshot/Facebook/Suzette Hall "Er war völlig verschlossen", erklärte Hall die verzwickte Situation. "Er wich vor jedem zurück, der versuchte, mit ihm zu sprechen oder sonst etwas." Tracy sei jedoch fest entschlossen gewesen, das Haustier mitzunehmen. "Sie saß einfach ruhig da und sprach mit ihm (...) Schließlich gelang es ihr, ihm eine andere Leine um den Hals zu legen, und dann löste sie die schreckliche Leine, mit der er noch angebunden war", sagte Hall.

Momentan kämpft Herkules, wie der Hund inzwischen genannt wird, mit einer Virusinfektion. Ansonsten lebt er in einer liebevollen Pflegefamilie zusammen mit einem Artgenossen. Dort sind zwar alle sehr zufrieden mit ihm. Doch es ist nur eine Übergangsstation, bis er dauerhaft untergebracht werden kann. Wenn Herkules wieder richtig fit ist, wartet hoffentlich schon bald ein Happy End auf ihn.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Suzette Hall