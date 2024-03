Paar zieht in ein neues Haus mit Garten: Die Reaktion ihres Hundes rührt User zu Tränen

Georgetown (USA) - Nachdem er mehr als ein Jahr in einem Mehrfamilienhaus gelebt hatte, wartete Hündchen Reese sehnsüchtig auf sein neues Zuhause mit einem eigenen Garten zum Austoben.

Die Besitzer des kleinen Hundes hielten dessen rührende Reaktion auf Video fest. © TikTok/reesetheminiaussie

Ihren Welpen auf engstem Raum zu erziehen, war für Erin Ramirez und Joseph Brennan recht schwierig. "Anfangs war es eine wirklich harte Umstellung", sagte Erin gegenüber Newsweek.

Sie mussten jeden Tag extra lange Spaziergänge machen, damit ihr australischer Schäferhund Reese die nötige Bewegung bekam.

Doch nach 14 Monaten fand das Paar endlich sein Traumhaus in Georgetown im US-Bundesstaat Texas - und konnte es kaum erwarten, die Reaktion des Vierbeiners zu sehen.

Auf dem TikTok-Kanal "reesetheminiaussie" hielten Erin und Joseph die rührende Reaktion ihres Hundes fest - und begeisterten damit Millionen von Zuschauern.

"Zu sehen, wie er in seinem eigenen Garten herumläuft und seine kleinen Schlafplätze findet, war herzerwärmend und sehr erfüllend. Wir freuen uns sehr darauf, seine Reise in ein neues Zuhause weiter zu dokumentieren", so Erin.