Paradies für Hundeliebhaber? Hier können Besucher mit hunderten Tieren wandern

Heredia (Costa Rica) - Die tierische Rettungsaktion begann 2005 in ihrem Wohnhaus, doch jetzt haben Lya Battle und Alvaro Saumet eine 370 Hektar große Farm in den Bergen! Die beiden Tierliebhaber beherbergen aktuell rund 1800 ehemalige Straßenhunde im Territorio de Zaguates (zu Deutsch: Land der Streuner) in Herdia (Costa Rica).