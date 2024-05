Pfleger sind fassungslos: Besitzer geben liebe Hündin nach nur einem Tag ins Tierheim

Bergheim - Das Bergheimer Tierheim meldete sich am Sonntagabend mit einer neuen tierischen Geschichte bei seinen Instagram-Fans, die bei Tierfreunden kräftiges Kopfschütteln verursachte! Es ging um den Neuzugang im Hundehaus: Luna.

Schäferhündin Luna ist super lieb und aufgeschlossen. Für die Fellnase soll schnellstmöglich ein schönes Zuhause gefunden werden. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Luna hatte in der jüngsten Vergangenheit ziemliches Pech!

Wie die Bergheimer Tierretter ihren mehr als 31.000 Fans am Sonntagabend in ihrem neuesten Instagram-Beitrag berichteten, kam die Hündin kürzlich unter Umständen in die Einrichtung, die die Mitarbeiter fassungslos machten.

Demnach hatte das Ordnungsamt Luna ins Tierheim gebracht, nachdem sie ihren Besitzern entlaufen war. Die meldeten sich dann recht schnell in der Einrichtung - allerdings nicht, um die Vierbeinerin wieder in die Arme zu schließen! Stattdessen hatten die Leute sich gemeldet, um die Schäferhündin dem Tierheim zu übereignen, nachdem man sie erst einen Tag zuvor (!) gekauft hatte.

"Es schien wohl ein 'Fehlkauf' gewesen zu sein und so nutzte sie [die Besitzer] die Gelegenheit, das Tier schnell wieder loszuwerden", schilderten die Mitarbeiter und offenbarten: "Uns ist schon ganz schwindelig vom Kopfschütteln".

Nun soll sich das Schicksal jedoch zum Guten für die junge Hündin wenden, denn die Tierretter setzen alles daran, ein Für-Immer-Zuhause für die Kaltschnauze zu finden!