Pitbull-Golden-Retriever-Mischling bringt so viele zum Staunen: Wie sieht der Hund aus?

Texas (USA) - Dieser Hund ist ein viraler Hit. Der Grund dafür ist die kuriose Optik, mit der Copper auftrumpfen kann. Der Rüde aus Texas ist nämlich ein Mischling aus American Pit Bull Terrier und Golden Retriever. Fast fünf Millionen TikTok-User haben sich in den vergangenen Wochen den Clip angesehen, in dem sein Aussehen thematisiert wird.

Betrachtet man den Vierbeiner, fällt schnell auf, dass er seine Fellfarbe definitiv vom Pit Bull haben muss. Denn er ist braun. Ansonsten sieht Copper eher aus wie ein Golden Retriever - nur eben etwas kräftiger. Seinen Eltern ist also eine spannende Mischung gelungen.

In der Kommentarspalte schreiben einige User, dass Copper wie ein Löwe aussehen würde. Tatsächlich macht der Hund einen recht kräftigen Eindruck. Als "majestätischen Burschen" bezeichnet ihn auch seine Besitzerin.

Das Video ging Ende Februar viral. "So sieht ein Pit-Bull-Golden-Retriever-Mischling aus", titelt das Frauchen darin. Im März folgten vermutlich aufgrund von Nachfragen zusätzliche Clips, in denen Copper als Welpe zu sehen ist.

Newsweek sprach mit der Tierärztin Dr. Christine Barton über den Mischling. Die Fachfrau sagte dem US-Magazin, dass das Mischen von Hunderassen in vielerlei Hinsicht potenzielle Komplikationen mit sich bringen könne.

Barton erklärte: "Dazu können auch angeborene und genetische Störungen gehören. Insbesondere diese beiden Rassen sind dafür bekannt, dass sie empfindliche Haut und Gelenkprobleme haben. Pit Bulls haben ein höheres Risiko für Krebserkrankungen wie Mastzelltumore als Retriever, die eher an Lymphomen erkranken".

Aus medizinischer Sicht scheinen diese Mischlinge also keine besonders gute Idee zu sein. Dafür aber als viraler Hit, an dem sich nun so viele Menschen erfreuen können.