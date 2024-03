Polizeihund springt von Brücke in sicheren Tod: Was dann passiert, sorgt für Staunen

Brevard County (Florida) - Ist dieser Polizeihund aus Florida selbstmordgefährdet? Was zunächst absurd klingt, wird noch absurder, wenn man sich das Video mit dem K9-Vierbeiner ansieht, das kürzlich auf Facebook veröffentlicht wurde.

Was war da denn los? Auf einmal sprang Polizeihund Zeppelin von der 22 Meter hohen Brücke. © Facebook/Screenshot/Sheriff Wayne Ivey

In dem Clip, der auf der Seite von Sheriff Wayne Ivey erschienen ist, läuft Polizei-Fellnase Zeppelin plötzlich wie von der Tarantel gestochen zum Brückengeländer, springt mit einem Satz in die Tiefe.

Der Rüde und seine menschliche Kollegin, Deputy Lauren Donaldson, befinden sich in diesem Moment auf der rund 22 Meter hohen SR-528-Brücke in Brevard County.

Dass Zeppelin dort hinunterspringt, ist für die Polizistin ein riesen Schreck. Da der Hund jedoch noch an der Leine ist, die sie in der Hand hält, nimmt Donaldson all ihre Kraft zusammen.

In Windeseile zieht sie ihren tierischen Partner nach oben zurück über das Geländer auf die Straße. Ihr Vorgesetzter, Sheriff Wayne Ivey, kommt seitdem kaum mehr aus dem Schwärmen heraus.