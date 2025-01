Pudel hat vor allem Angst: Wie er dann aber auf ein Baby reagiert, lässt Herzen schmelzen

Dallas (USA) - Hundefreunde müssen jetzt ganz stark sein, denn dieser Clip eines Vierbeiners geht wirklich unter die Haut: Ein völlig verängstigter Pudel, der zuvor von seiner Besitzerin gerettet worden war, freundet sich ausgerechnet mit dem wohl hilflosesten Wesen auf der Welt an - einem Baby!

Der Hund wurde ihrer Aussage nach gerettet und fand bei ihr endlich ein Zuhause. Auch wenn das Tier nun endlich in einer liebevollen Umgebung leben darf, kämpft es noch mit den Erlebnissen aus seiner Vergangenheit.

Die beiden werden sicher die besten Freunde! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/elissakincade

In einem Video, was die Texanerin zu Weihnachten auf TikTok veröffentlichte, sieht man ihre wenige Monate alte Tochter und den Pudel nebeneinander sitzen. Der Vierbeiner zittert aufgeregt, doch scheint sich sofort zu entspannen, als das Baby ihn berührt.

Als das kleine Mädchen von ihm ablässt, sieht es so aus, als würde der Pudel förmlich darum bitten, weiter so sanft getätschelt zu werden, indem er seine winzige Pfote zaghaft auf die Hand des Kindes legt. Die Blicke, die sich Tier und Baby dabei zuwerfen, lassen nicht nur bei den glücklichen Eltern Tränen fließen.

Mehr als 3,4 Millionen Mal wurde das Video von Elissa bereits angeklickt und wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, wird klar, dass die US-Amerikanerin mit ihrer Aufnahme genau ins Herz der TikTok-Nutzer getroffen hat. "Das süßeste Video was ich in diesem Jahr gesehen habe 🥰🥰🥰💞💞💞", freut sich eine deutsche Userin. "Ich muss weinen", gibt eine andere Person unter dem Clip zu.

Mutter Elissa fasst es in der Video-Beschreibung passend zusammen: "Manchmal ist die Welt so einfach 💗"