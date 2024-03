Ausgesetzter Hund irrt verzweifelt umher: Was dann passiert, bringt Frau zum Weinen

Kalifornien (USA) - Ein Van fuhr vor, ein Van fuhr davon. Zurück blieb eine kleine Hündin, die gerade noch in dem warmen Gefährt gesessen hatte. Danach musste sich der arme Vierbeiner allein durchschlagen. Zwar hatten ihn seine ehemaligen Besitzer auf einem Wochenmarkt ausgesetzt. Doch das Tier traute sich nicht, die Hilfe der Verkäufer anzunehmen. Zum Glück wurde Suzette Hall auf die Hündin aufmerksam. Die Amerikanerin, die ein Tierheim in Kalifornien betreibt, wollte ihr unbedingt helfen. Doch das gestaltete sich schwierig.

Die arme Hündin machte alles falsch, nachdem sie ausgesetzt worden war. Statt sich helfen zu lassen, suchte sie das Weite. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Mitte März begann Halls holprige Mission. Wie sie ausging, hat die Fellfreundin diese Woche auf Facebook verraten.

Dort schreibt sie: "Das süße kleine Baby war jeden Morgen und Nachmittag da und ging zu allen Verkaufsständen, während diese auf- und abgebaut wurden, und hoffte, Essensreste zu bekommen."

An einem Samstag habe sie die Hündin mehrere Stunden lang beobachtet. Sie sei aber einfach nicht an sie herangekommen und habe dann aufgegeben.

Bei ihrem zweiten Versuch, die Fellnase am Sonntag in Sicherheit zu bringen, habe es plötzlich stark zu regnen begonnen, so Hall. Verängstigt sei der Vierbeiner davongelaufen. Sie habe ihn dann nicht mehr finden können.

Hall musste also am nächsten Morgen einen weiteren Rettungsversuch starten. Doch die Fellnase war nirgends zu sehen.