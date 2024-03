Vizsla-Mix hofft auf besondere Menschen: Bekommt Paul sein Happy End?

Die vier weiblichen Degus sind ein eingespieltes Team und werden nur als Gruppe in ein neues Zuhause vermittelt. © Tierheim München

Kurz vor Weihnachten 2022 wurden vier weibliche Degus im Münchner Tierheim aufgenommen. Leider warten sie immer noch auf ein liebevolles Für-Immer-Zuhause.

Ursprünglich stammen sie aus einer Beschlagnahmung von rund 200 Tieren, die ihr Leben lang eng zusammengepfercht in zwei Volieren leben mussten.

Durch die katastrophalen Zustände und den so gut wie nicht vorhandenen Menschenkontakt sind die Mädels anfangs sehr scheu. Es wird also ein Zuhause gesucht, in dem sie so sein dürfen, wie sie sind und mit ganz viel Geduld und Liebe eingewöhnt werden.

Wie alt die Damen sind, ist unbekannt, im Tierheim wurden sie auf drei bis vier Jahre geschätzt. Da sie sich sehr gut untereinander verstehen, wird das Quartett nur gemeinsam vermittelt. Zwei der Degus haben Zahnprobleme. Ihre ersten Zahnsanierungen haben sie bereits hinter sich - das wird vermutlich alle drei bis vier Monate notwendig sein.

Hast Du ein passendes Plätzchen für die Truppe? Dann melde Dich gerne unter der Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com im Kleintierhaus des Tierheims.