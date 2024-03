Schäferhündin vernachlässigt: Findet Verona nun endlich ihr Glück?

Schäferhündin Verona lernt gerade eifrig dazu: Ihre neuen Halter müssen das Training mit ihr fortsetzen. © Tierheim München (2)

Verona wurde im Februar 2022 geboren und wiegt bei einer Schulterhöhe von 53 Zentimetern derzeit 30 Kilogramm.

Fremden gegenüber zeigt sie sich - typisch Schäferhund - zunächst skeptisch und hat eine hohe Abwehrbereitschaft. Gegenüber ihrer Bezugsperson ist sie hingegen sehr aufgeschlossen und verspielt.

Da sie in ihrem früheren Zuhause keine Erziehung genossen hat, wurde sie im Tierheim in ein Trainingsprogramm integriert. Sie macht gute Fortschritte, steht aber erst am Anfang: Ihre neuen Besitzer müssen das Training unbedingt fortsetzen.

Struktur und Sicherheit sind wichtig für Verona. Sie braucht eine feste Bezugsperson und ein ruhiges Umfeld ohne Kinder. Mit anderen Hunden ist sie verträglich. Laut ihren Pflegern könnte sie sich auch im häuslichen Bereich gut mit einem souveränen Rüden verstehen - ein Zweithund ist aber keine Voraussetzung für ihre Adoption.

Kennst Du Dich bestenfalls mit Schäferhunden aus und möchtest Verona kennenlernen? Dann melde Dich im Hundehaus 1 unter der Tel. 089/92100026 und statte der Hündin einen Besuch ab.