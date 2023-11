Schüchtern und verschmust: Süßes Hunde-Mädchen wünscht sich sehnsüchtig eine Familie

Gießen - Für die kleine "Haylie" sucht das Tierheim in Gießen gerade ein neues, liebevolles Zuhause.

"Haylie" ist erst fünf Monate alt und hat dementsprechend natürlich noch einiges zu lernen. © Facebook/Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Die Mischlings-Hündin ist knapp fünf Monate alt und laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims dementsprechend noch sehr verspielt. Allerdings sei sie nicht übermäßig aufgedreht, was den Umgang mit ihr sehr angenehm macht.

Ansonsten sei "Haylie" ein sehr freundlicher Hund, wenn auch ein bisschen schüchtern. So fühle sie sich in der Gruppe stark und würde auch mal ein "forderndes Bellen" zeigen. Allein sei sie dagegen erst einmal recht zurückhaltend.

Da "Haylie" auch aufgrund ihres Alters natürlich noch viel lernen will, empfehlen die Tierpfleger auf jeden Fall den Besuch einer Hundeschule mit ihr. Dort wird sie sicherlich keine Probleme haben, sich alles Notwendige anzueignen. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims berichten, so ist die Kleine ziemlich intelligent.

Das würde sich unter anderem auch darin zeigen, dass sie sehr schnell herausfindet, wie man seine Menschen sozusagen um den Finger wickelt. Sie weiß also haargenau, was sie tun muss, um an das ein oder andere Leckerli zu gelangen.