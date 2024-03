Schwangere Hündin kann nicht laufen: Anzahl ihrer Welpen erklärt alles

Die hohe Anzahl ihrer Welpen erklärte, warum Hündin Meter Maid nicht mehr eigenständig laufen konnte. © TikTok/austinpetsalive

Meter Maid kam im Februar in das texanische Tierheim "Austin Pets Alive!" im Februar aus einem städtischen Tierheim. Anfangs war sie verschlossen und ängstlich – ihre Schwangerschaft war so weit fortgeschritten, dass sie kaum noch laufen konnte.



"Unsere Teams gaben ihr all die Liebe, die sie brauchte, um sich an uns zu gewöhnen, und setzten sie sogar auf einen Wagen, damit sie etwas Zeit in der Sonne verbringen konnte", so ein Sprecher des Tierheims gegenüber Newsweek.

Trotz ihrer anfänglichen Schwierigkeiten brachte Meter Maid nach nur 16 Tagen im Tierheim elf gesunde Welpen zur Welt – sehr zur Freude der Tierheim-Mitarbeiter.

Zum Glück sind alle Welpen wohlauf und Meter Maid hat die Mutterschaft gut verkraftet.

Die Geschichte der trächtigen Hündin wurde auf dem TikTok-Kanal "austinpetsalive" geteilt, wo sich viele Menschen über das Happy End der Hunde-Mama freuten.