Sie gab die Hoffnung nie auf: Frau findet ihren Hund nach einem Jahrzehnt wieder

Das Wiedersehen zwischen Hündin Cleo und Frauchen Luisa war emotional. © Screenshot/Facebook/Humane Society of Tampa Bay

Ein Jahrzehnt hatte die US-Amerikanerin Luisa ihre Hündin Cleo nicht gesehen. Bis sich eines Tages eine Tierschutzorganisation aus Tampa (Florida) bei ihr meldete.

Wie die Humane Society of Tampa Bay bei Facebook mitteilte, führte der Mikrochip am Halsband des Cockapoo, einer Mischung aus English Cocker Spaniel und Pudel, zu seiner Besitzerin. Als Luisa die Organisation am Telefon hatte, soll sie ungläubig reagiert haben.

Nachdem Hündin Cleo weggelaufen war, seien sämtliche Versuche, sie über ihren Mikrochip zurück nach Hause zu bringen, fehlgeschlagen.

Doch auch als Frauchen Luisa von Tampa ins knapp fünf Autostunden entfernte Miami zog, habe sie nie die Hoffnung aufgegeben, ihren geliebten Vierbeiner wiederzusehen.