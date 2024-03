"So ein gebrochenes Herz": Tierschützerin weint, als sie das Schicksal dieser Hündin erfährt

Geduldig wartete die Hündin in ihrem kleinen Loch an einem Baum auf die Rückkehr ihrer Besitzer. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Mit diesen Worten leitete Tierschützerin Suzette Hall am gestrigen Freitag einen Eintrag auf ihrem Facebook-Account ein. Darin berichtete sie von ihrer neuesten Rettungsaktion, die ihr wirklich nahegegangen war.

So habe sie kürzlich eine junge Hündin in den Straßen Kaliforniens entdeckt, die an einem Park ausgesetzt worden war.

"Ich habe ihr dabei zugesehen, wie sie gewartet hat. Sie saß die ganze Zeit da, in einem Loch an einem kleinen Baum, und hat jedes Auto beobachtet, was an ihr vorbeigefahren war", so Hall. "Ich musste ihr sagen, dass [ihre Besitzer] nicht wiederkommen werden."

Die Tierliebhaberin und zwei ihrer Mitarbeiter versuchten daraufhin alles, um die Ausgesetzte zu retten.

Doch weder mit Netzen und Zäunen noch mit einem Käfig gefüllt mit Leckerlis konnten sie die Fellnase zu sich locken. "Sie war zu loyal und wollte einfach nur warten, bis [ihre Familie] zurückkommt."

Die Frauen beschlossen daraufhin, der Hündin vorerst ein wenig Raum zu geben und am nächsten Tag wieder nach ihr zu sehen. Dann folgte jedoch der Schock: Die Vierbeinerin war verschwunden.

"Wir waren uns sicher, dass sie von einem Kojoten geschnappt wurde", berichtete Hall.