So frech wie dieser Golden Retriever muss man erst mal sein - Dreister Steak-Klau sorgt für reichlich Lachen

Klaut für sein Leben gern: Monte der Golden Retriever. © Montage: TikTok/monte_the_golden

Nach seinem großen Coup hatte Monte jedoch keine Chance, das ganze Steak zu verdrücken. Mandy erwischte den Rüden auf frischer Tat, versuchte ihm das Steak zu entreißen. Doch Monte blieb stur, gab das Fleisch nicht mehr her und hielt es mit seinen Zähnen fest. Und so blieb Frauchen nichts anderes übrig, als nachzugeben. Monte weiß eben, wie man es macht ...

Schnell huschte er zu Seite, außer Reichweite und happs, happs war das Steak auch schon weg.

Nicht das erste Mal, dass Monte sich etwas schnappt, das nicht für ihn gedacht ist. Nur wenige Tage vor dem Steak-Klau postete Mandy ein TikTok, das ihren Liebling zeigt, wie er eines ihrer Höschen im Maul hat. Abgesehen von seinen kleinen Gaunereien hat der verschmuste Goldie aber ein durch und durch sonniges Gemüt.

Und so will sein Frauchen ihn auch nicht missen - sie weiß, was sie an ihrem Kumpel hat.