Spaziergängerin findet zwei tote Hunde im Gebüsch neben Feldweg

Am Ettersberg - Schockierender Fund im Weimarer Land !

Die Polizei ermittelt nach dem Fund der zwei toten Border Collies. (Symbolfoto) © 123RF/dorazett

Eine Spaziergängerin hatte am Sonntag in Hottelstedt, einem Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg, zwei tote Hunde entdeckt.

Laut Aussage der Passantin lagen die Vierbeiner neben einem Feldweg im Gebüsch.

Aktuell geht die Polizei nicht davon aus, dass die beiden Border Collies eines natürlichen Todes gestorben sind. Die Hunde hatten sichtbare Blutanhaftungen, wie die Beamten schreiben.

Darüber hinaus erklärte ein Polizeisprecher, dass der Fundort sehr wahrscheinlich auch nicht der Todesort der Tiere ist. Wer die Hunde dort entsorgt hat bzw. wie sie ums Leben kamen, soll nun herausgefunden werden. Augenscheinlich soll es sich bei den Border Collies um zwei Weibchen im Alter von etwa drei und acht Jahren handeln.