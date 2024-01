Süße Jung-Hündin musste sichergestellt werden: Gibt es für Ellebi noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Sie ist so klein und süß, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wieso solch eine tolle Hündin wie Ellebi im Tierheim landet. Doch die Shi-Tzu-Fellnase hatte es bisher nicht leicht. Nun sucht sie ein liebevolles neues Zuhause.

Shi-Tzu-Mischlingshündin Ellebi ist circa Ende 2022 geboren und damit gerade einmal ein Jahr alt. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Aufgrund einer Sicherstellung kam die putzige Ellebi in das Frankfurter Tierheim. Was in ihrem vorigen Leben genau vorgefallen ist, ist nicht übermittelt.

Allerdings weist eine Sicherstellung, die wirklich erst im äußersten Notfall vollzogen wird, darauf hin, dass sie zumindest nicht artgerecht gehalten wurde.



Zudem fällt auf, dass die Vierbeinerin in ihrem Alter von mittlerweile circa einem Jahr, immer noch keinerlei Grundkommandos beherrscht und generell so gut wie keine Dinge in ihrem Vorleben beigebracht bekommen hat.

Ein trauriges Schicksal, denn die kleine Junghündin ist eigentlich total lernwillig und neugierig. Trotz nicht vorhandenen Trainings läuft Ellebi sogar schon recht ordentlich an der Leine. Ein Besuch in der Hundeschule wäre für das Shi-Tzu-Mix-Weibchen empfehlenswert und würde ihr sicherlich auch selbst gefallen.