Süßer Welpe trifft auf große Hündin: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Niedlichkeits-Alarm: Der winzige Scrunchie versucht sein Glück bei der für ihn riesigen Jada. © Screenshot/TikTok/emiliexfosters

In einem TikTok-Video lässt Scrunchie seit ein paar Tagen reihenweise Herzen schmelzen. In dem Clip, der am 11. Juni veröffentlicht wurde, ist der winzige Vierbeiner dabei zu sehen, wie er sein Glück bei den anderen Hunden in seinem Haushalt versucht.

Derzeit lebt Scrunchie bei seiner Pflegemutter Emilie Rackovan in Milwaukee zusammen mit mehreren Fellnasen. Dort wohnt auch die Hündin Jada, zu der der Welpe im Video unerschrocken den Kontakt sucht.

Mit kleinen Trippelschritten nähert sich der süße Fratz der vergleichsweise riesigen Hunde-Dame. Doch Jada wird ihrer Rolle kaum gerecht. Eher ratlos blickt sie kurz in die Kamera, scheint nicht zu wissen, was sie mit dem Winzling anfangen soll.

Der kämpft so rührend um ihre Aufmerksamkeit, dass vielen Zuschauern ganz warm ums Herz wird.

Mehr als sieben Millionen User haben das Werk bisher gesehen, rund 1,4 Millionen von ihnen ein Like vergeben.

Ein klarer Fall für Newsweek. Das US-Magazin hat Rackovan diese Woche erreicht und mit ihr ein Interview geführt.