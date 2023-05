Super-Spürnase! Zollhund Ludwig nicht zu stoppen

"Besonders hervorzuheben ist der Aufgriff von drei Kilogramm Heroin, dabei suchte der Zollhund rund 70 Koffer am Flughafen München ab, als er bei einem Stoffkoffer stoppte, in dessen doppeltem Boden das Heroin versteckt war", erklärte Marie Müller, Sprecherin des Hauptzollamts München, die beeindruckende Leistung des Hundes.

Allein im vergangenen Jahr erschnüffelte er über 33 Kilogramm Rauschgift. Und damit nicht genug: Ludwig hat so eine feine Nase, dass er auch die Grundstoffe, die bei der Drogenherstellung verwendet werden, findet.

Die Zollhundeschule Neuendettelsau in Mittelfranken würdigt diesen Erfolg und zeichnet Ludwig und seine Hundeführerin aus.

Im Oktober 2018 absolvierte Ludwig seine Ausbildung. Seitdem hat er in über 100 Einsätzen Drogen aufgespürt.

Am 30. September veranstaltet das Hauptzollamt München einen Tag der Ausbildung. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de an.

Es erwarten Dich Hundevorführungen, Eigensicherungsübungen, Themenstände zu Artenschutz und vieles mehr!