Wunderschöner Sennenhund auf Wohnungssuche: Wer hat ein Herz für den sensiblen Riesen?

Weil er sich mit einer Person in seinem vorherigen Zuhause nicht verstand und es dort zu Vorfällen kam, landete "Wunibert" im Aschaffenburger Tierheim. © Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

Bei seinen vorigen Haltern hatte es wohl mit einer mit Wunibert in einem Haushalt lebenden Person einige Vorfälle gegeben, weshalb man sich dort entschloss, den Hund ins Tierheim zu bringen.

Allerdings ist Wunibert laut der Webseite des Tierheims ein alles in allem total witziger und lockerer Kerl, der sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut versteht. Was zuvor schiefgelaufen ist, können diese auch nicht sagen und führen die Probleme auf Missverständnisse zwischen Mensch und Hund zurück.

Trotz seiner Größe und einem Gewicht von stattlichen 40 Kilogramm sei der Rüde zudem sehr sensibel und reagiere feinfühlig auf kleine Stimmungswechsel und Signale seitens seiner Menschen. Neue Anweisungen verstehe er schnell - am besten natürlich, wenn es dafür ein Leckerli gibt.

Dennoch gibt es laut der Webseite ein paar Dinge, die man im Umgang mit Wunibert beachten sollte. So brauche der freundliche Riese regelmäßiges Feedback seitens seiner Menschen. Generell seien freundliche aber eben auch klare Ansagen an ihn sehr hilfreich - ein Faktor, an dem auch die Konflikte mit seinen vorherigen Haltern gelegen haben könnten.

Denn dort habe man den sehr lernwilligen Rüden auf dem Hundeplatz zwar ordentlich gefordert. Zu Hause habe es demnach aber an klaren Strukturen gemangelt, an denen sich Wunibert orientieren konnte.