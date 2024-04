Nach Schicksalsschlag: Wer kümmert sich jetzt um süße Hundemädchen Anni und Amy?

Frankfurt am Main - Da ihr vorheriger Besitzer leider verstorben ist, sind die beiden süßen Zwergschnauzer-Mädchen Amy und Anni kürzlich im Tierheim Frankfurt am Main gelandet.

Anni (l.) und Amy werden getrennt und auch sehr gerne gemeinsam vermittelt. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Aber man ist sich dort sicher, dass es kein Problem darstellen sollte, die beiden schnell wieder an ein neues Zuhause vermitteln zu können. Dabei würden die zwei Jahre alte Amy und die ein Jahr alte Anni sowohl gemeinsam als auch getrennt abgegeben werden.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, sind die beiden so lieb und freundlich, dass sie auch an Hundeanfänger vermittelt werden. Allerdings merken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, dass Zwergschnauzer zwar klein, aber eben auch sehr bewegungsfreudig seien und deshalb körperlich ausgelastet werden müssen.



Lange Spaziergänge wären hier also durchaus zu empfehlen. Diese lieben nämlich Amy und Anni und laufen dabei auch schön an der Leine. Noch beherrschen sie keine Grundkommandos, die sie aber gerne lernen würden.

Nicht bekannt im Tierheim ist, ob die Hündinnen gerne im Auto mitfahren oder auch einmal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben können. Das müsste mit ihnen bei Bedarf dann noch schrittweise eingeübt werden.