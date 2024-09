Freundlicher Setter-Mix hofft nach Sicherstellung auf schönen Lebensabend bei lieben Menschen

Frankfurt am Main - Wie schön so ein Hundeleben sein kann, das hat der etwa zehn Jahre alte Setter-Mix Amadeus bislang leider nicht erfahren dürfen.

Mehr Hundeblick geht nicht: Amadeus hofft, bald von netten Menschen adoptiert zu werden. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.

Denn er kam aufgrund einer Sicherstellung in das Tierheim in Frankfurt am Main - vermutlich wegen schlechter Haltung.

Laut der Webseite des Tierheims habe sich Amadeus trotz aller Widrigkeiten sein äußerst angenehmes Wesen bewahrt, suche die Nähe zu Menschen und sei gegenüber jedem freundlich.

Leider kann dem liebenswerten "älteren Herrn" im Tierheim nicht die Menge an Zuwendung entgegengebracht werden, die er sich eigentlich verdient hat.

Deshalb hoffen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Amadeus trotz seines fortgeschrittenen Alters an ein passendes Zuhause vermitteln zu können, wo man sich gerne und vor allem viel um ihn kümmern möchte.

Denn von Alleinsein habe er offensichtlich genug. Deshalb wäre es auch sinnvoll, wenn seine neuen Halter bereits im Ruhestand sind oder im Homeoffice arbeiten.

Auch sei es für Amadeus wichtig, dass er nicht zu viele Stufen steigen muss. Er sei zwar für sein Alter fit, aber das ein oder andere Wehwehchen plage ihn eben doch.