Hundedame "Kimba" verliert unglücklich ihr Zuhause, findet sie noch einmal ein warmes Körbchen?

Leider konnte sie in ihrem bisherigen Zuhause nicht mehr versorgt werden, weshalb die reife Puggle-Dame "Kimba" nun im Tierheim Fulda gelandet ist.

Von Marc Thomé

Fulda - Die dreizehn Jahre alte Puggle-Dame "Kimba" hatte es sehr gut in ihrem vorherigen Zuhause. Leider konnte man sie dort nicht mehr versorgen, weshalb "Kimba" schweren Herzens an das Tierheim in Fulda abgegeben werden musste.

Ein bisschen zu sehr verwöhnt wurde "Kimba" ganz offensichtlich. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V. Jetzt hofft man, dass sie sozusagen im Herbst ihres Lebens doch noch mal "ein warmes Körbchen in einem ruhigen, liebevollen Zuhause" findet, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims schreiben. Dass sie wohl richtig schön verwöhnt wurde, sieht man ihr tatsächlich auch ein bisschen an. Denn die süße Maus ist so ein klein wenig aus der Form geraten. Dennoch sei sie recht "gut zu Pfote", auch wenn man beim Gassigehen zurzeit eher etwas kleinere Runden mit ihr einplanen sollte. Hunde Hundewelpen aus skrupellosen Händen befreit: Nun steht ihnen eine harte Zeit bevor Ein Spaziergang mit "Kimba" sei darüber hinaus sehr unkompliziert. Gelassen würde sie andere Hunde ignorieren, auch wenn diese sie anblafften. Als reife Hunde-Dame wisse sie zudem sehr genau, was sie will. Allerdings hänge dies häufig mit ihrem leiblichen Wohl zusammen. So könne sie beim Handfüttern durchaus etwas unbedacht sein. Das könne laut den Tierpflegern eventuell bei kleinen Kindern ein Problem sein. Man arbeite aber mit "Kimba" daran, etwas vorsichtiger zu werden.

Bei "Leckerlis" kann "Kimba" einfach nicht nein sagen