"Mozart" musste schon viel Leid ertragen, findet er jetzt endlich ein richtiges Zuhause?

Fulda - Eigentlich sieht "Mozart" so aus, als könnte ihn nichts umwerfen. Aber der sieben Jahre alte Mischlingsrüde hat wohl in seiner Vergangen so einiges durchmachen müssen.

Gerade beim Gassigehen mache sich das bemerkbar. Da orientiere er sich wenig an seinem Menschen und könne auch schon mal ordentlich ziehen. Allerdings heißt es aus dem Tierheim, dass man in dieser Hinsicht viel mit "Mozart" arbeite und er merklich Fortschritte mache.

Allerdings betonen mit Tierpfleger, dass "Mozart" zwar alles in allem eher zur gelassenen Sorte Hund gehöre, der Aufregungen gerne aus dem Weg gehe. Aber man dürfe eben nicht außer Acht lassen, wie groß und stark der Rüde ist.

Mittlerweile sei "Mozart" aber gut in Form und sein Fell auch wieder wunderschön. Und wenn er genügend Zeit habe, um Menschen näher kennenzulernen, dann freue er sich auf seine Gassigeher und lasse sich viel gefallen - wie zum Beispiel eine ordentliche Fellpflege. Er liebe Streichel- und Kuscheleinheiten und könne außerdem auch mal sehr verspielt sein.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Fulda berichten, kam "Mozart" in einem denkbar schlechten Zustand zu ihnen. Das und die Tatsache, dass er sehr heftig auf Männer reagiert habe, lege die Vermutung nahe, dass er bei seinem vorherigen Halter sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat.

"Mozart" benötige zwar regelmäßig Auslauf, ganz lange Runden sind aber nicht so sein Ding. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Und auch, wenn er ein ruhiger Vertreter sei, so nehme er Pöbeleien eben nicht immer hin. In solchen Situationen sei es dann wichtig, ruhig und souverän zu führen, was "Mozart" auch akzeptiere.

Mit anderen Hunden - insbesondere mit souveränen Hündinnen - käme er darüber hinaus gut zurecht. Ob er sich mit anderen Haustieren vertrage, sei hingegen nicht bekannt und müsse ausprobiert werden. Im Haushalt lebende Kinder sollten zudem wegen "Mozarts" Größe schon etwas älter sein.

Er brauche auf jeden Fall regelmäßigen Auslauf. Allerdings sei er kein Hund, mit dem man die ganz großen Runden laufen könne. Das sei nicht so "Mozarts" Ding.

Menschen, die ihn gerne adoptieren würden, werden gebeten, mit dem Tierheim in Fulda einen Termin zu vereinbaren. Das geht telefonisch unter der Nummer 0661-607413, per E-Mail an info@tierheim-fulda.de oder über das Kontaktformular.