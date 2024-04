Hunde-Opi Faro möchte sein Zimmer loswerden und sucht dringend ein Zuhause

Troisdorf - Das Tierheim Troisdorf hat momentan alle Hände voll zu tun. Daher haben die Mitarbeiter Hund Faro vorgestellt, der endlich in ein neues Zuhause ziehen will.

Denn der süße Vierbeiner ist schon seit einer ganzen Weile auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Aus diesem Grund hat das Heim nun einen Aufruf bei Instagram gestartet. "Opa Faro sucht dringend ein Zuhause", schreiben die Pfleger in dem neuesten Post auf ihrem Kanal.

Der Vierbeiner ist bereits zwölf Jahre alt. © Screenshot/Instagram/tierheim__troisdorf

Um dem Hunde-Opi seinen großen Wunsch, endlich ein neues Zuhause zu finden, zu erfüllen, fordert das Tierheim seine Anhänger auf, den Beitrag des kleinen Faro zu teilen, "bis die Finger glühen".

Denn der Beitrag zum Vierbeiner ist nicht der einzige Notruf der Pfleger des Heims. Zuletzt hatte man sich für Fellnase Gunnar starkgemacht. Die Französische Bulldogge habe in Zusammenarbeit mit den Tierrettern während ihrer Zeit im Tierheim herausgefunden, dass sie rassetypisch als "Bully" zu Futtermittelunverträglichkeiten neigt.

Deshalb suche die drollige und aufgeschlossene Fellnase nicht nur den perfekten Deckel auf ihren Topf, sondern auch Futterspenden.

Solltet Ihr Interesse an Faro oder Gunnar haben, könnt Ihr Euch mit einer aussagekräftigen Bewerbung und mit der Angabe einer Telefonnummer per E-Mail an das Tierheim Troisdorf wenden.