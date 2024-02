Tierheim verzweifelt an Vermittlung: Hunde kommen und gehen, liebenswürdige Shelly bleibt

"Was haben wir nicht alles versucht, um DIE Menschen für unsere Shelly zu finden. Sie hat ein eigenes Musikvideo, wurde bei ' Tiere suchen ein Zuhause' vorgestellt, es wurde in der Zeitung berichtet. Und nichts hat geholfen", hieß es auch im neuesten Post der Tierretter, zu dem Shellys Pfleger auch ein Video der zutraulichen Hundedame geteilt hatten.

Hündin Shelly hofft von ganzem Herzen, dass sie endlich adoptiert wird. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Mittlerweile ist die Hundelady schon etwas in die Jahre gekommen (was man auch an ihrer grauen Schnauze erkennen kann), weshalb es den Tierrettern besonders am Herzen liegt, dass Shelly es "auf ihre alten Tage noch mal so richtig schön" hat.

So sucht das Tierheim ein ebenerdiges Zuhause, bei Menschen, die viel Zeit für sie haben und im Idealfall sogar über einen Garten verfügen.

Shelly ist mittlerweile ein wenig inkontinent, trägt aber problemlos eine Windel, wie die Tierretter potenzielle Interessenten vorab informierten und ihrem verschmusten Schützling alle Daumen drückten, dass es jetzt endlich mit einer Vermittlung der Listenhündin klappt. "Bitte helft uns dabei, dass das Tierheim nicht ihre letzte Meldeadresse bleibt."

Wer die zutrauliche Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.