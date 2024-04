Kein Hund für Anfänger: Darum benötigt Huckleberry ganz spezielle Menschen

Huckleberry ist zwar ein lustiger, verschmuster Quatschkopf, hat aber leider bisher zu wenig Erziehung genossen. © Bild-Montage: Tierschutzverein Würzburg e.V., Tierschutzverein Würzburg e.V.

Denn der Rüde ist nach Angaben des Tierheims Würzburg ein "unerzogener Quatschkopf". Das ist auch der Hauptgrund, warum Huckleberry im Tierheim gelandet ist. Seine vorigen Halter waren mit ihm schlicht und einfach überfordert.

So hatten die Menschen in seinem letzten Zuhause laut der Webseite des Tierheims es einfach nicht fertiggebracht, dem Hund Grenzen aufzuzeigen und das auch umzusetzen.

Mit anderen Worten: Huckleberry hat bislang immer das gemacht, was er gerade wollte. Hinzu kam auch noch, dass er in einem Haushalt zusammen mit Katzen lebte, sich also im Prinzip durchgehend im Spiel- oder Jagdmodus befand und nie wirklich zur Ruhe kam.

Als er dann immer frecher wurde, durchaus auch mal die Wohnung auseinandernehmen konnte und - wie es auf der Webseite heißt - einfach nicht mehr zu bändigen war, hatten seine Vorbesitzer die Reißleine gezogen und Huckleberry ins Tierheim abgegeben.