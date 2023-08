Tierheim zeigt Fotos eines neuen Huskys: Wie sich der fröhliche Hund nach 431 Tagen verändert hat, ist so bitter

Sonoma County (Kalifornien) - Fröhlich, aufgeweckt, spielfreudig: So präsentierte sich Husky Ace an seinem ersten Tag im kalifornischen Tierheim "Sonoma County Animal Services". Mitarbeiter filmten den lebensfrohen Rüden beim ersten Kennenlernen. Exakt 431 Tage später griffen sie erneut zur Kamera, um zu dokumentieren, was aus dem Hund geworden ist. Anfang August veröffentlichten sie das Video mit beiden Szenen auf TikTok. Seitdem hat es viele Herzen gebrochen.