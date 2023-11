Tierschützer eilen zu ausgesetzter Hündin: Was sie vor Ort sehen, geht unter die Haut

St. Louis (USA) - Was eine Hündin aus dem US-Bundesstaat Missouri durchmachen musste, können ihre Retter nur als "frustrierend und ekelhaft" bezeichnen. Maleas einstige Besitzerin hatte das Tier wie Müll entsorgt.

Hündin Malea wurde von ihrer einstigen Besitzerin wie Müll in einem Container "entsorgt". © Screenshot/Instagram/strayrescuestl

Hündin Malea hatte Glück im Unglück: Ein Passant sah aus Zufall, wie eine Frau den Vierbeiner in einen Müllcontainer in St. Louis warf und alarmierte die Tierschützer von der örtlichen Organisation "Stray Rescue of St. Louis".

Die Retter zögerten keine Sekunde und eilten sofort zu dem Müllplatz. Obwohl sie durch den Augenzeugen schon auf die Situation vorbereitet worden waren, war das Bild, was ihnen vor Ort geboten wurde, nur schwer zu ertragen: "Wir versuchten, die Tränen zurückzuhalten, aber das erstickte uns förmlich", schreiben die Tierschützer auf Instagram.

Malea war von ihrem herzlosen Frauchen wie ein Stück Abfall irgendwo am Rand einer Straße in einem grünen, dreckigen Müllbehälter entsorgt worden. Und die Retter der Tierschutzorganisation kamen offenbar in letzter Sekunde:

"Es war so heiß da drinnen, wir sind dankbar, dass sie nicht ohnmächtig geworden ist", liest man im Beitrag weiter.