Er liebt Menschen und Kuscheln: Hund Henry kämpft gegen Vorurteile – wer hat ein Herz?

Torgau/Krostitz - Vierbeiner mit Kampfhund-Hintergrund haben es bei der Vermittlung oft nicht leicht – so ist das auch bei Henry aus Nordsachsen . Aus schlechter Haltung gerettet, lebt er seit rund vier Monaten in einer Pflegestelle der Tierhilfe Torgau. Wer hat ein Herz für den schlauen und verschmusten Hund ?

In einem zuckersüßen Clip auf dem TikTok-Kanal der Tierhilfe stellt sich Henry aufgeregt vor. "Ich bin verspielt, aufmerksam, liebe Menschen und warte noch auf ein Zuhause! Wer will mich kennenlernen?", werden die Bilder von dem verspielten Vierbeiner untertitelt.

Nicht ganz so gut klappt das mit anderen Tieren. Dabei ist es nicht so, dass er sie partout nicht leiden kann, sondern dass er etwas übermotiviert auf sie zugeht. Da komme auch schnell mal der Jagdinstinkt durch, erzählt Jule. Deshalb wäre es besser, wenn in seinem neuen Zuhause keine Kleintiere oder Katzen leben.

Ihr könnt Henry ein ruhiges Zuhause ohne andere Tiere bieten und habt Lust, Euch viel mit ihm zu bewegen und aktiv mit ihm zu arbeiten? Dann meldet Euch per Mail an tierhilfe-torgau@gmx.de oder per WhatsApp an Tel. 0173/7866402 bei der Tierhilfe.

Ein mögliches Kennenlernen mit potenziellen Interessenten findet in der Tierpension von Jule Felger statt. Ist Henry schließlich vermittelt, steht Hundetrainer Maik Engel (41) von der Tierhilfe Torgau den neuen Besitzern auch weiterhin jederzeit mit Rat und Tat zu Seite.