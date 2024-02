Trauriger Hund wurde ständig verlassen: Findet er bald jemanden, der ihn nicht enttäuscht?

Vielleicht wird es jetzt ja endlich etwas mit einem richtigen Zuhause für "Lion". © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Über seine Vorgeschichte ist nicht allzu viel bekannt. So wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar, dass er ursprünglich aus Kroatien stammt und durch zahlreiche Hände gegangen ist, ehe er im Würzburger Tierheim gelandet ist. Seine genaue Vorgeschichte lasse sich aber nur noch schwer rekonstruieren.

Dabei sei es wirklich unverständlich, dass "Lion" nie sehr lange eine Bleibe hatte, denn er sei ein wirklich feiner Kerl ohne negative Verhaltensweisen.

Das einzige, was vielleicht den ein oder anderen Halter hätte stören können, sei seine Power. Das führt man im Tierheim darauf zurück, dass wohl eine gute Portion Deutscher Pinscher in ihm stecke - intelligente, wachsame und arbeitswillige Hunde, die eben einfach beschäftigt werden müssen.

So sei der Rüde insgesamt recht unruhig. Da ihn zudem größere Menschenmengen sichtlich stressen, wünschen sich die Tierpfleger ein sicheres und ruhiges Zuhause am besten auf dem Land für ihn, in dem er endlich richtig ankommen kann.

Auch würde das Tierheim den Hund möglichst nicht an einen Haushalt mit Kindern abgeben wollen. Eine alleinstehende Person oder ein kinderloses Paar wären hier wohl ideal.