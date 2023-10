Postbotin bringt Hund nach Schlangenbiss zum Arzt: Doch vorher tippt sie das auf ihr handy ein

Georgia (USA) - Dass nicht alle Helden einen Umhang tragen, sondern manchmal Pakete, beweist ein Vorfall in den USA, der dank der örtlichen Postbotin gerade noch so gut ausging.

Postangestellte Holle' Keene Prigmore rettete mit ihrem Einsatz ein Hundeleben. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Kelsey Proctor

Postangestellte Holle' Keene Prigmore drehte an jenem Tag ihre gewohnte Runde in dem Wohngebiet in Georgia, wo sie wie immer auch die schwanzwedelnde Ginger am Gartentor von Familie Proctor erwartete.

Doch diesmal war alles anders: Beagle-Hündin "Ginger" wartete nicht wie sonst am Briefkasten auf Holle'. Die Postbotin wurde deshalb misstrauisch und scannte das Grundstück der Proctors genau ab. Schließlich entdeckte sie das Tier, das sichtlich unter Schmerzen litt - und es war nicht allein.

Als Holle' in der Nähe eine Kupferkopfschlange sah, zählte sie eins und eins zusammen: Ginger war von dem giftigen Reptil gebissen worden!

Sofort eilte sie zu der Hündin und brachte sie in ihr Postauto, um sie auf schnellstem Wege zu einem Tierarzt zu bringen.