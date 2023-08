"Unsichtbare Hündin" findet einfach keine Familie: Tierpfleger haben herzerwärmende Idee!

Fort Lauderdale (Florida/USA) - Sechs lange Monate saß eine junge Hündin namens Carlie in einem Käfig der "Humane Society" im US-Bundesstaat Florida - und somit länger als jede andere Bewohnerin des Tierheims.

Mit diesem Zettel machten die Mitarbeiter des Tierheims auf die Hündin aufmerksam. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Humane Society of Broward County (2)

Leider wurde den Pflegern schnell klar, woran genau das lag: Die Hündin hatte panische Angst vor Menschen, versteckte sich immerzu in der Ecke ihres Zwingers und ging Besuchern, die auf der Suche nach einem neuen Haustier waren, grundlegend aus dem Weg.

"Carlie kam in der Umgebung des Tierheims nicht gut zurecht", erklärte Susan Leonti, eine Mitarbeiterin des Heims, gegenüber The Dodo. "Ihre Ängstlichkeit führte dazu, dass sie sich im hinteren Teil ihres Zwingers versteckte, wo sie für vorbeigehende Menschen nicht sichtbar war. Sie war so gut versteckt, dass sie als der unsichtbare Hund bekannt wurde."

Um Carlie dennoch einen Start in ein neues, behütetes Leben zu ermöglichen, machten sich die Mitarbeiter daran, sie langsam aber sicher wieder an soziale Kontakte – egal ob auf zwei oder auf vier Beinen – heranzuführen.



Und das trug kurzerhand schließlich Früchte: "Carlie begann, Menschen mit Dingen zu assoziieren, die sie mochte, wie zum Beispiel Leckerlis und Zuneigung. Wir bemerkten recht schnell eine Verbesserung ihres Selbstbewusstseins, und sie begann, mehr Zeit im vorderen Bereich ihres Zwingers zu verbringen, anstatt sich zu verstecken."

Obwohl sich ihr Zustand langsam verbesserte, fanden sich dennoch kein Fürimmer-Körbchen für die kleine Fellnase, woraufhin das Tierheim schwerere Geschütze auffuhr – und einen herzerwärmenden Zettel an ihrem Käfig befestigte.