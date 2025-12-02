Vom Welpen bis zum Senior: Diese Fellnasen suchen ein Zuhause
Freital (Sachsen) - Im Tierheim Freital warten acht wenige Wochen alte Samojede-Husky-Mixwelpen auf ein neues Zuhause. Doch nicht nur die kleinen Neulinge suchen ein Zuhause: Auch die langjährigen Bewohner hoffen auf liebevolle Besitzer.
Wie der Tierschutzverein Freital auf Facebook berichtet, wurden die vier Mädels und vier Jungs am 22. September geboren und sind nun bereit, in ihre neuen Familien zu ziehen.
Die Samojede-Husky-Mixwelpen zeichnen sich durch ihre liebevolle, intelligente und aktive Art aus.
Sie sind treu, besonders menschenbezogen und sprühen vor Energie. Mit viel Neugier erkunden sie ihre Umgebung, bringen jede Menge Lebensfreude mit und verzaubern mit ihren strahlend blauen Augen jeden, der ihnen begegnet.
Aktuell suchen noch vier der kleinen Fellnasen ein liebevolles Zuhause. Wer Interesse hat, kann sich direkt beim Tierheim unter der Telefonnummer 0351 6413222 melden.
Die kleinen Welpen können es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.
Auch dieser Hund ist schon viel zu lange im Tierheim
Der 13-jährige Terriermischling Dyrector lebt bereits seit mehreren Jahren im Tierheim Freital - und wartet sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.
Trotz seines Alters ist der Vierbeiner noch verspielt und voller Energie. Er liebt lange Spaziergänge, ist gern überall dabei und freut sich über Aufgaben, die seinen Kopf fordern und ihn geistig auslasten.
Gleichzeitig ist Dyrector - typisch für Terrier - ein kleiner Sturkopf. Deshalb sucht er einen Menschen mit Hundeerfahrung, der ihm liebevoll Grenzen und Regeln aufzeigen kann.
Weitere Informationen über den Terriermischling gibt es auf der Website des Tierheims.
Er hofft, noch viele schöne Tage außerhalb des Tierheims verbringen zu dürfen, denn viel zu lange kennt er bisher nur diesen Ort.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital, tierheim-freital.de