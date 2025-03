Was Golden Retriever und kleiner Junge hier aushecken, wärmt so viele Herzen

Golden Retriever Hudson und sein menschlicher "Komplize" sind ein tolles Team. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/hudsonbegood

Was für ein niedlicher Moment: In dem kuriosen Video stehen Hudson und der kleine Junge in ihrer Wohnung in New York City. Beide scheinen sich ein wenig zu beratschlagen, während sie am Kühlschrank stehen.

Dann tippelt der "Zweibeiner" ein Stück weiter zur Schiebetür eines Küchenschranks. Mühsam schiebt er sie auf. Hudson geht derweil ein wenig auf und ab, scheint der Sache noch nicht recht zu trauen.

Schließlich schafft es sein menschlicher "Komplize", eine Tüte aus dem Schrank zu ziehen. Jetzt ist auch der Golden Retriever wieder wach, belagert seinen Freund sogleich.

Der weiß sich jedoch zu helfen. Auch wenn er noch im Schlafanzug steckt, ein entschlossenes "Sitz" genügt - und schon setzt sich der Rüde brav hin.

Das sorgt für große Augen bei dem Kleinen, der gar nicht fassen kann, dass ihm Hudson gehorcht hat. Aber Konzentration: Er hat ja noch was vor.