Welpe ist so verängstigt, dass er Menschen nicht einmal in die Augen sieht: Nach seiner Adoption passiert Unfassbares

Doch die 26-Jährige, die 2022 zur "Miss New Mexiko USA" gekürt wurde, und ihr Freund sahen etwas in der Hündin, das sie davon überzeugte, dass Ellie definitiv zu ihnen gehörte.

Das Tier hatte das Vertrauen in die Menschheit völlig aufgegeben und so große Angst, dass sie Leuten nicht einmal in die Augen sehen konnte.

Als Suzanne Perez (26) und ihr Partner Dil Querido (29) die kleine Ellie in einem Tierheim in den USA entdeckten, hatte sich die Hündin eigentlich schon längst aufgegeben.

In ihrem neuen Zuhause bei Suzanne Perez und Dil Querido kann sich der Hund kaum vor Liebe retten. © Bildmontage Screenshot TikTok/badgirlelliebear

Auf TikTok veröffentlichte Suzanne Aufnahmen vom Zeitpunkt der Adoption. Während die Hündin an jenem Tag im März völlig eingeschüchtert wirkte, sollte es nur wenige Wochen dauern, bis sie ihr Herz für ihr neues Zuhause öffnen würde.

Gegenüber Newsweek erklärte die ehemalige Miss "New Mexiko USA", dass sie sogar richtig "schockiert" gewesen sei, wie schnell der Welpe sich am Ende bei ihnen eingelebt habe. Dabei weiß sie den Grund selbst gut genug: "Wir haben sie mit so viel Liebe überschüttet und jetzt ist sie so glücklich."

Davon zeugen auch die zahlreichen Videos, die Ellie bei ihren neuen Besitzern zeigen. Die Verwandlung vom ängstlichen Tierheim-Hund zu einem zufriedenen Vierbeiner ist kaum zu übersehen!

"Ellie hatte Angst, als wir sie bekamen. Sie zitterte auf unserem Arm und stellte nicht einmal Augenkontakt her." Den gesamten ersten Tag hätte der Welpe in einer Ecke gekauert, ohne sich zu bewegen. "Sie wusste nicht, was Liebe ist", schreibt Suzanne auf TikTok.

Mittlerweile sieht das aber schon ganz anders aus: "Jetzt liebt sie uns zu Tode und verhält sich wie jeder andere Welpe, indem sie für Chaos sorgt", freut sich die 26-jährige Hunde-Mama.