Welpe mit "Wau-Effekt": Hündin besucht Tierarzt und geht viral

Damit sich der Welpe in der Praxis wohlfühlt, bekam er einen Löffel Erdnussbutter und ganz viele Streicheleinheiten. © Screenshot/TikTok/@apccvet

In das Alicia Pet Care Center im US-Bundesstaat Kalifornien kommen Tiere nicht unbedingt immer nur, wenn sie krank sind.

Manche kommen auch einfach so vorbei, um sich an die Umgebung beim Arzt zu gewöhnen. So auch Artemis.

Der Alaskan-Malamute-Welpe wurde während seines Besuchs zum Star - beim Tierarzt und im Internet. Bei TikTok und Instagram heimste ein Video mit der Hündin in der Hauptrolle rund 1,4 Millionen Klicks ein.

Darauf ist nicht nur zu sehen, wie das Praxis-Personal den Welpen mit Streicheleinheiten überschüttete oder mit leckerer Erdnussbutter fütterte. Vor allem die gemeinsamen Bell-Übungen zwischen Mensch und Tier begeisterten das Netz.