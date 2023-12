Welpe muss Martyrium durchmachen: Heute ist er wie verwandelt

Nicht ansprechbar und kaum atmend konnte der Windhund gerettet werden. Tierärzte legten ihn auf eine Wärmematte in ein Sauerstoffzelt und gaben ihm Schmerzmittel über einen Tropf.

Als Tierschützerin Laura Barber den kleinen Terry zum ersten Mal sah, war der Windhund-Welpe gerade von der Intensivstation entlassen worden. Terry sei in einem traurigen Zustand gewesen, war ruhig und zurückhaltend.

Röntgenbilder zeigten, dass der Whippet Prellungen am Kopf und im Gesicht erlitten hatte. Einige seiner Zähne fehlten oder waren abgebrochen. In seinem neuen Zuhause angekommen, habe sich der junge Hund erstmal an seine zurückgewonnene Sicherheit gewöhnen müssen.

Heute ist Terry wieder bei bester Gesundheit und liebt es, draußen herumzutollen. Sein ehemaliger Besitzer wurde derweil von Tierschützern ausfindig gemacht und strafrechtlich verfolgt.